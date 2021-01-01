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اعتقال ضابط بجفعاتي أطلق النار على فلسطينيين أثناء اعتقالهم

الخميس 30 ديسمبر 2021 05:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال ضابط بجفعاتي أطلق النار على فلسطينيين أثناء اعتقالهم



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت النيابة العسكرية الإسرائيلية ضابط في لواء جفعاتي أطلق النار على شبان فلسطينيين خلال اعتقالهم بالضفة الغربية بعد رشقهم مركبات إسرائيلية بالحجارة.
 
وأفادت القناة 7 العبرية، أن الضابط المسؤول عن مجموعة في الجنود باللواء سيبقى في الاعتقال لمدة خمسة أيام لتجاوزه المسؤولين الأعلى رتبة منه وأطلق النار على شبان فلسطينين أثناء اعتقالهم في نشاط عملياتي بالضفة.
 
وذكرت أن الجيش يجري تحقيقا مع الضابط وسيوقع عليه عقوبة لمخالفته التعليمات.
 
وأشارت القناة إلى رئيس مجلس شومرون الاستيطاني يوسي دغان  عبر عن دعمه للضابط ومؤارته له معتبرا أن اعتقاله بعد إطلاقه النار على رماة الحجارة "عار".

#اسرائيل #الجيش الإسرائيلي #النيابة الاسرائيلية

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