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مصادر: جهود مصرية وأممية لإنهاء ملف اعتقال الأسير أبو هواش.. وهذا ما أبلغته المقاومة للقاهرة

الخميس 30 ديسمبر 2021 04:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر: جهود مصرية وأممية لإنهاء ملف اعتقال الأسير أبو هواش.. وهذا ما أبلغته المقاومة للقاهرة



غزة / سما /

أكد قناة الميادين اللبنانية نقلا عن مصادر لم تسمها، أن المقاومة أبلغت المصريين بأن الأوضاع قد تتجه نحو التصعيد إذا فقد الأسير أبو هواش حياته.

وأشارت المصادر ذاتها، الى أن جهود مصرية وأممية للضغط على "إسرائيل" لإنهاء ملف اعتقال الأسير هشام أبو هواش.

- من جهته قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، اليوم الخميس، إنّه "إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش فسنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الإصرار".

وفي بيان، أكد النخالة أنّه "إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش سنتعامل مع الأمر وفقاً لمقتضيات إلتزامنا بالردّ على أي عملية اغتيال".

بدوره، المتحدث باسم مكتب إعلام الأسرى معاذ أبو شرخ أشار، إلى أنّ "حياة الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش في خطرٍ شديد"، لافتاً إلى أنّه "فقد القدرة على السمع والنطق".

وفي وقتٍ سابق اليوم، حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من أن الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير جداً.

وأشار المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه، إلى أنّ وزن الأسير وصل إلى نحو 40 كيلوغراماً، ما يعكس حالة أعضائه الداخلية التي تأذّت على نحو كبير، فيما يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ136 على التوالي، رغم قرار تجميد أمر اعتقاله الإداري.

#اسرائيل #الاسير هشام ابو هواش #مصر #الاعتقال الاداري #الاسرى المضربين عن الطعام #السجون الاسرائيلية

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