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الغرفة التجارية بغزة تستضيف ورشة عمل استشارية لمناقشة مسودة نظام إنشاء محطات بيع الغاز المنزلي

الخميس 30 ديسمبر 2021 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الغرفة التجارية بغزة تستضيف ورشة عمل استشارية لمناقشة مسودة نظام إنشاء محطات بيع الغاز المنزلي



غزة / سما /

استضافت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اليوم ورشة عمل استشارية لمناقشة نظام ترخيص إنشاءات محطات تعبئة الغاز المنزلي لسنة 2021م، بحضور المهندس أحمد عبد المنعم أبو راس رئيس اللجنة الرئيسية للأمن والسلامة برئاسة مجلس الوزراء، ونائب رئيس الغرفة التجارية السيد رشاد حمادة، وأمين السر السيد هاني عطاالله،

وعضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق المهندس محمد الفرعاوي، وعضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاقتصادية المهندس وائل العاوور، وعدد من الخبراء والمستشارين القانونين ومهندسي التنظيم والتخطيط.

بدوره رحب السيد رشاد حمادة بالحضور، مؤكداً على أهمية مناقشة مسودة النظام مع القطاع الخاص بهدف التوصل لرؤية مشتركة توحد وتنظم عمل محطات الغاز وفق نظم ومعايير الأمن والسلامة.

وأكد السيد هاني عطاالله على دور الغرفة التجارية باعتبارها الحاضنة والممثلة لجميع القطاعات التجارية والصناعية والزراعية، معرباً عن استعداد الغرفة التجارية للتعاون مع كافة الهيئات من أجل تنظيم الأعمال وفق اللوائح والأنظمة القانونية.

وأوضح المهندس وائل العاوور أهمية صياغة واعتماد نظام قانوني يحدد وينظم آلية عمل محطات الغاز في قطاع غزة نظراً لخطورة هذه المهنة، ونظراً للطبيعة الجغرافية لقطاع غزة.

وأعرب المهندس أحمد أبو راس عن شكره للغرفة التجارية لاستضافتها وتعاونها في عقد الورشة والتي تؤسس للقاءات قادمة من أجل مناقشة مسودة نظام إنشاء محطات الغاز، لافتاً إلى أهمية الورشة لاسيما أنها تجمع خبراء ومتخصصين ومستشارين قانونين ومهندسي التنظيم والتخطيط والقطاع الخاص. 

وتخلل الورشة مناقشة معمقة للجوانب الفنية والقانونية لمسودة نظام إنشاء محطات بيع الغاز المنزلي، حيث تم التوافق على تعديل وتصويب بعض المواد واعادة صياغة للمسودة لتكون قابلة للتطبيق والتنفيذ.

#الغرفة التجارية الصناعية #قطاع غزة #الغاز المنزلي

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