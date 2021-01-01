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جنرال إسرائيلي سابق يحذر تل أبيب من "كارثة" في حال دخولها حرب جديدة

الخميس 30 ديسمبر 2021 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي سابق يحذر تل أبيب من "كارثة" في حال دخولها حرب جديدة



القدس المحتلة / سما /

حذر جنرال إسرائيلي سابق من دخول بلاده في حرب جديدة تشبه السادس من أكتوبر 1973، أو "الكارثة".

وذكرت القناة العبرية السابعة، صباح اليوم الخميس، أنه بين الفترة والأخرى يطلق الجنرال يتسحاق بريك، رئيس لجنة الشكاوى السابق في الجيش الإسرائيلي، تحذيرات خطيرة تتعلق بالجيش الإسرائيلي ومقدراته وعتاده وجنوده ومستقبله في حال دخول حرب على أكثر من جبهة.

وأفادت القناة العبرية بأن بريك يحذر بلاده من سيناريو يشبه حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، أو ما يطلق عليها حرب "يوم الغفران"، لأسباب كثيرة، أهمها افتقاد الجندي الإسرائيلي للروح القتالية، في ظل روح غطرسة وغرور، والافتقار لحالة التوافق بين الجندي والضابط في الميدان.

وحذر الجنرال بريك من حالة الانفصال بين الجندي والضابط في قلب ميدان المعركة، وعدم الحديث عن أي إخفاقات تجري أو تحدث في المناورات أو التدريبات العسكرية حتى لا يُسأل عنها الضابط المسؤول ويُعرض نفسه للمساءلة العسكرية.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي السابق أن هناك حالا من عدم الاهتمام الاحترافي بالسلاح في الميدان، سواء من ناحية ترتيبه والحفاظ عليه أو إصلاحه في حال تعطيله أو وقوع مشكلة فنية فيه، وهو ما يكلف الكثير من الأرواح في حال دخول بلاده لأي حرب مقبلة، وهو ما ينذر بوقوع كارثة عسكرية حقيقية لإسرائيل.

ولم يكتف الجنرال بذلك، بل ذكر أن حالة التأهب للحرب المقبلة ضعيفة، والجنود ليسوا متحمسين وليس لديهم الروح القتالية المطلوبة، فضلا عن المعدات القتالية الجديدة غير معروفة ولن يقوم أحد بتشغيلها.
 

#الجيش الإسرائيلي #اسرائيل #ايران #يتسحاق بريك

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