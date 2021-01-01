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بلدية نابلس ووزارة النقل تبحثان تنفيذ مجموعة من المشاريع

الخميس 30 ديسمبر 2021 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية نابلس ووزارة النقل تبحثان تنفيذ مجموعة من المشاريع



نابلس / سما /

 استقبل رئيس لجنة إدارة بلدية نابلس المهندس إياد خلف وأعضاء لجنة الإدارة وعدد من رؤساء الأقسام والدوائر في البلدية امس وزير النقل والمواصلات عاصم سالم يرافقه مجموعة من مدراء الوزارة العامين.

ورحب المهندس خلف بالوزير سالم مؤكدا حرص لجنة إدارة بلدية نابلس على التواصل مع كافة المؤسسات الحكومية لما فيه خدمة المواطن وتحسين مستوى الخدمات المقدمة له في شتى المجالات.

بدوره، شدد الوزير سالم على ضرورة العمل والتواصل الدائم بين الوزارة والبلدية فيما يخص مشاريع النقل والمواصلات والمشاكل التي تواجه مدينة نابلس في هذا الإطار والعمل على حلها بطريقة عصرية تضمن تطور قطاع النقل والمواصلات في المدينة.

وتباحث الحضور في عدد من المواضيع والمشاكل التي تعاني منها المدينة منها خطوط السرفيس التي تعاني من الاكتظاظ، وضرورة إيجاد حل للأزمات المرورية التي تعاني منها عدد من الشوارع والتقاطعات في المدينة، والمتابعات القانونية المتعلقة بأرض سكة حديد الحجاز.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تقديم مشروع إشارات المرور الذكية التي ستعمل على حل مشاكل المرور بطريقة عصرية وتوفير التمويل المالي اللازم لهذا المشروع الحيوي، بالإضافة إلى التفكير في نقل عدد من خطوط السرفيس التي تعاني من مشاكل واكتظاظ إلى خارج المجمع التجاري وإيجاد آليات جديدة لتخفيف الأزمة عن مركز المدينة.

كما تم بحث عدد من الملاحظات المتعلقة بالسلامة المرورية على عدد من الشوارع الخطرة التي تم فتحها مؤخرا في المدينة وضرورة وضع حواجز لها وإنارتها بشكل لائق.

واتفق الحضور على تشكيل لجان عمل مشتركة من البلدية والوزارة لمتابعة كافة التفاصيل والمشاريع والنقاط التي تم بحثها في اللقاء.

#بلدية نابلس #عاصم سالم #النقل والمواصلات

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