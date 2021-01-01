ألمانيا تدعم فلسطين بحوالي 300 ألف جرعة لقاح

رام الله / سما /

تلقت وزارة الصحة من ألمانيا 302400 جرعة من لقاح فيروس كورونا لدعم حملة التطعيم في فلسطين ضد الوباء.

وقال نائب ممثل ألمانيا لدى السلطة الفلسطينية مايكل هيرولد: "تضررت فلسطين بشدة من جائحة الكورونا، ومنذ بداية انتشار الفيروس تقوم ألمانيا بتقديم الدعم في مكافحة الوباء والتعامل مع عواقبه الاقتصادية والاجتماعية.. تمكنا بفضل عملية التسليم التي تمت أمس، من تقديم مساهمة ذات شأن لحملة التطعيم الفلسطينية".

وأضاف أن ألمانيا قدمت ما لا يقل عن 175 مليون جرعة من اللقاح للبلدان الناشئة والنامية، ويتم توزيع معظمها من خلال منصة لقاح COVAX.

ولفت إلى أن ألمانيا تعد ثاني أكبر الدول المانحة، فتدعم منصة ACT-A بمبلغ 2.2 مليار يورو، ويذهب الدعم الأكبر من ذلك إلى منصة اللقاحات الدولية COVAX، والتي تمكنت من إمداد 144 دولة وإقليم وأكثر من 49 مليون جرعة من لقاحات Covid