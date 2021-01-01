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اكثر من 34 الف مستوطن اقتحموا الأقصى خلال 2021

الخميس 30 ديسمبر 2021 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
اكثر من 34 الف مستوطن اقتحموا الأقصى خلال 2021



القدس المحتلة / سما /

اقتحم المسجد الأقصى المبارك، خلال عام 2021، 34,112 مستوطنا متطرفا.

وصرح الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك اليوم الخميس، بأن أعداد المتطرفين اليهود المقتحمين للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف خلال العام 2021 حسب إحصائيات دائرة الأوقاف الإسلامية بلغت 34,112 متطرفا، بحماية الشرطة وقواتها الخاصة المدججة بالسلاح التي حولت المسجد إلى ثكنة عسكرية.

وحذر الشيخ الخطيب من التصعيد الخطير في اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وقيامهم باستباحة قدسية المسجد من خلال أداء الصلوات والطقوس التلمودية داخل باحاته.

وأكد الشيخ الخطيب أن المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما بساحاته وأروقته ومصلياته فوق الأرض وتحت الأرض هو مسجد إسلامي خالص ملك للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، تحت وصاية ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين صاحب الوصاية والرعاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

#اقتحام الاقصى #المسجد الاقصى #اعتداءات المستوطنين

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