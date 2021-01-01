الاحتلال ينظر بقضية اخلاء عائلة سالم من منزلها في الشيخ جراح

القدس المحتلة / سما /

تعقد في ما تسمى بـ دائرة "التنفيذ والإجراء" جلسة للنظر بقضية إخلاء عائلة سالم من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس لصالح المستوطنين، بحجة "ملكية الأرض" .

وقال الشاب ابراهيم سالم أن المحكمة رفضت تواجده وشقيقه في الجلسة برفقة والدتهم فاطمة 73 عاماً، بحجة "اجراءات الكورونا"، في وقت سمحت للمستوطنين بالتواجد في القاعة.

وبالتزامن مع الجلسة، تنظم تظاهرة للتضامن مع العائلة، ورفعت خلالها الشعارات ورددت الهتافات ضد إخلاء عائلة سالم من منازلها في الحي.

ويتهدد عائلة سالم خطر التهجير والإخلاء لصالح المستوطنين، وبانتظار القرار النهائي الذي سيصدر بعد جلسة اليوم.