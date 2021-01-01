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النخالة في رسالة تهديد لإسرائيل: إذا استشهد الأسير أبو هواش سنعتبره عملية اغتيال تستوجب الرد

الخميس 30 ديسمبر 2021 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
النخالة في رسالة تهديد لإسرائيل: إذا استشهد الأسير أبو هواش سنعتبره عملية اغتيال تستوجب الرد



غزة / سما /

وجه الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة، مساء اليوم، رسالة تهديد شديدة اللهجة الى اسرائيل

وقال النخالة، إنه إذا استشهد الأسير هشام أبو هواش سنعتبر ذلك عملية اغتيال قام بها العدو مع سبق الاصرار.

وهدد القائد النخالة، أن الجهاد الاسلامي ستتعامل مع الأمر وفقا لمقتضيات التزامنا بالرد على أي عملية اغتيال.

يشار إلى أن الأسير أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير جدًا بينما يواصل إضرابه عن الطعام رغم قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتجميد أمر اعتقاله الإداري.

ووفق هيئة الأسرى، فإن أبو هواش يعاني من وضع صحي خطير نتيجة إضرابه عن الطعام، وإن صحته تتراجع بشكل ملحوظ، وأصبح في دائرة الخطر الشديد، في ظل تحذيرات واضحة من قبل الأطباء بأنه قد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت.

وأوضحت أن وزنه تناقص بشكل كبير ووصل إلى نحو 40 كيلوغرمًا، وحالة الهزال العام والإنهاك الذي يعاني منها، انعكاس لحالة أجهزته الداخلية التي تأذت بشكل كبير بفعل فقدانه للسوائل والفيتامينات الضرورية للجسم.

#زياد النخالة #الجهاد الاسلامي #الأسير هشام أبو هواش #المقاومة الفلسطينية #سرايا القدس #اسرائيل

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