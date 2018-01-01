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عورتاني: برنامج "تبني المدارس" جاء لتعظيم المساهمة المجتمعية وتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية

الخميس 30 ديسمبر 2021 02:07 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قال وزير التربية والتعليم مروان عورتاني إن الوزارة أطلقت برنامج "تبني المدارس" لتعظيم المساهمة المجتمعية في التعليم وتوفير بيئة مدرسية آمنة وصحية محصنة من أي ابتزاز سياسي تمويلي، ولتحقيق سيادية التعليم والمناهج، حرصا على القرار الوطني المستقل في التعليم.

ولفت عورتاني في حديث متلفز، إلى تخصيص بطاقة لكل مدرسة تعبر عن احتياجاتها، ثم عمل مسح وطني للنتائج، حيث تبين وجود مئات المدارس في الضفة وغزة والقدس بحاجة إلى تأهيل شامل، والبعض بحاجة لتأهيل جزئي، وعدد آخر بحاجة لتمكين علمي وتكنولوجي.

وكشف عورتاني عن أن التكلفة المالية للاحتياجات المدرسية المرصودة في الضفة الغربية تبلغ 134 مليون دولار، وفي غزة 48 مليون دولار، وفي القدس فإن الوضع أكثر تعقيداً، مشيراً إلى الحاجة لوجود مدارس جديدة نتيجة الاكتظاظ، ولأهمية الانخراط المجتمعي الجاد لتمويل التعليم ذاتياً مع الترحيب بأي مساعدة من أي جهة مانحة دون أن تكون مشروطة.

وأشار عورتاني إلى اطلاق مشروع التبني منذ شهر آب/أغسطس الماضي، وبدأ العمل الميداني بعد شهرين. وقال: "قيمة التبني المتوفر حتى اليوم والذي يمتد لمدة خمسة أعوام بلغ حوالي 70 مليون ونصف المليون دولار خصصت لأعمال التأهيل والصيانة، و34 مليون دولار خصصت لمباني جديدة، وبالتالي المجموع أكثر من 100 مليون التزامات مجتمعية نحو تطوير وتأهيل المرافق".

#مروان عورتاني #المدارس

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