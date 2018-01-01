6 وفيات و264 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و325 حالة تعافٍ في فلسطين

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 6 وفيات، و264 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و325 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين، أن حالات الوفاة سجلت في المحافظات على النحو التالي: قطاع غزة (1)، الخليل (2)، بيت لحم (1)، جنين (1)، طولكرم (1).

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طوباس 12، بيت لحم 26، طولكرم 11، الخليل 22، رام الله والبيرة 32، جنين 11، ضواحي القدس 2، سلفيت 3، نابلس17، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 124، مشيرة إلى أنه تم إجراء 6061 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طوباس 3، بيت لحم 37، طولكرم 10، الخليل 39، رام الله والبيرة 76، جنين 22، ضواحي القدس 3، سلفيت 1، نابلس17، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 115.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 98.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الكيلة إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 116 مصابا، بينهم 19 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين، ذكرت أن عددها الكلي في فلسطين بلغ 3,185,741 جرعة، بينها 2,321,055 في الضفة، و864,686 في قطاع غزة.