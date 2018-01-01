الجهاد الاسلامي تطلق الليلة التحذير الاخير لاسرائيل في حال استشهاد الاسير هشام ابو هواش..

غزة / سما /

دعت حركة لجهاد الاسلامي الى ما أسمته وقفة النصرة للاسير هشام ابو هواش والتحذير الاخير لاسرائيل في حال استشهاده في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت الجهاد الاسلامي في بيان وزع على وسائل الاعلام انها "تدعو الى وقفة لنصرة الاسير هشام ابو هواش امام مقر الصليب الاحمر بغزة وايضا لاطلاق التحذير الاخير لدولة الاحتلال الاسرائيلي ".

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، نظمت أمس وقفة إسناد للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش قرب بوابة معبر بيت حانون شمال قطاع غزة اليوم الأربعاء.

وقال طارق عز الدين، المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي، إن الأسير أبو هواش مضى يحمل راية التحدي أمام قانون الاعتقال الإداري المجرم الذي يمارس ضد أسرانا، ويغيب الالاف منهم تحت ما يسمى الملف السري.

وأضاف عز الدين في كلمة له خلال وقفة التضامن : الأسير أبو هواش يمثل المقاومة بأسرها، وملف أسرى يعانون داخل سجون الاحتلال، يتصدى للهجمة الشرسة ضد أسرانا بأمعائه الخاوية في شهره الخامس ليقول لا للسيف المسلط على أعناق أسرانا، ويحمل على عاتقه رايه الدفاع عن الأسرى وحرية شعبنا وهو يعلم أنه مشروع شهادة".

وأكد عز الدين أن الطريق التي يسير فيها الأسير هشام هي طريق النصر للشعب الفلسطيني وللحركة الأسيرة التي كانت ولا زالت عنوان المواجهة مع الاحتلال داخل السجون.

وتابع "أسرانا خط أحمر ونحن في حركة الجهاد الإسلامي لن نتركهم وحدهم، ولن نتخلى عن واجبنا في دعم صمودهم وسيبقون عنوان المرحلة، ونقول للاحتلال لا تختبر صبرنا ولا صبر سرايا القدس، فهشام ليس وحده وحياته تساوي حياة كل فلسطيني وكل مجاهد في سرايا القدس وسيعلم الاحتلال أن المساس به يعني قلب الاستقرار في المنطقة".

وذكّر عز الدين بأسرى انتزاع الحرية من سجن جلبوع الذين سجلوا انتصارا على المنظومة الأمنية الصهيونية وعلى مصلحة السجون. ووجه رسالة إلى أهالي الضفة المحتلة، قال فيها: إن ما يمر به الأسير هشام سيمر به كل فلسطيني هناك يتعرض للاعتقال الإداري، فواجب عليكم أن تكونوا سندا وعونا لأسرانا، فهذا الاحتلال لن يتركنا نرتاح وسيستهدفنا في كل مكان وزمان".

وطالب عز الدين المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية والمحلية بضرورة أن تحمل ملف الأسرى وفي مقدمتهم هشام أبو هواش إلى المحاكم الدولية لملاحقة الاحتلال ومحاكمته على جرائمه ضد الأسرى. تجدر الإشارة الى أن الأسير هشام أبو هواش يعاني ظروفا صحية صعبة وهو مضرب عن الطعام منذ 134 يوما رفضا لاعتقاله الإداري وهو متزوج وأب لخمسة أطفال، ومعتقل منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020