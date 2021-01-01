  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

2021 من بين أسوأ الأعوام في حياة الملكة إليزابيث

الخميس 30 ديسمبر 2021 01:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
2021 من بين أسوأ الأعوام في حياة الملكة إليزابيث



وكالات / سما /

شكل عام 2021 من بين الأعوام الأسوأ في حياة الملكة البريطانية الثانية إليزابيث الثانية، بعد أن شكل هذا العام واحدا من أكثر السنوات الدراماتيكية في قصر ويندسور.

وقالت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية إنه "فقط عندما تتوقف وتنظر إلى الوراء، ستشعر بأن بقاء الملكة متفائلة رغم كل ما حدث هو أمر لا يصدق"، مشيرة إلى أن وفاة دوق إدنبرة في أبريل عن 99 عاما، وعلى الرغم من أنها لم تكن صدمة كاملة بعد فترة في المستشفى، إلا أنها كانت حدثا مدمرا لزوجته وبقية أفراد الأسرة، لكن كما لو أن التعامل مع هذه الخسارة لم يكن كافيا للملكة البالغة من العمر 95 عاما، فقد استمرت مشاكل الأسرة بالتوالي.

وأضافت: "لقد رأينا الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل يجريان مقابلة مع المذيعة الأمريكية مع أوبرا، ويطلقان مزاعم عنصرية ضد الأسرة، ومزاعم تنمر داخل القصر، بالإضافة إلى قضية التعويض المرفوعة ضد الأمير أندرو بسبب مزاعم الاعتداء الجنسي التي نفاها بشكل متكرر"، مشيرة إلى أن العائلة المالكة حاولت الحفاظ على صمت محترم، ولكن ليس هناك شك في حقيقة أن المشاكل العائلية التي تتفاقم باستمرار كانت مصدر إلهاء".

وأشارت إلى أنه "على الرغم من كل ذلك فقد ظهر حماس الملكة لدورها، وهي مازحت قادة مجموعة السبع بأنهم يجب أن يبدوا وكأنهم يستمتعون أثناء المكالمة المصورة. وكانت رغبتها في العودة إلى العمل والقيام بأكبر عدد ممكن من المشاركات العامة بعد إغلاقها بسبب الوباء أمرا لا يصدق".

#الملكة إليزابيث #إليزابيث

الأكثر قراءة اليوم

رغم موافقة المؤسسة الأمنية.. الكشف عن صفقة تبادل أسرى حقيقية رفضتها إسرائيل عام 2018

كتائب القسام توجه رسائل للاحتلال: العائق الأمني شرق غزة لن يحمي جنودكم من الأسر

لم يكن في حفرة .. مترجم يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة حول اعتقال صدام حسين

اصابة 3 مواطنين جراء القصف المدفعي الاسرائيلي شمال القطاع ..صورة

حسين الشيخ: الموافقة على الدفعة الثانية من لم شمل 10 آلاف عائلة فلسطينية

الشيخ بعد لقاء عباس غانتس: نسعى لـ"صناعة التاريخ" مع إسرائيل.. وزيارته حملت رسائل تحذيرية

قناة عبرية: هذا ما طلبه الرئيس عباس من غانتس للتعامل مع الوضع الحالي في الضفة

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس لـ"غانتس" : نحاول إيجاد طريقة أخرى لدفع رواتب الشهداء والأسرى وهذا ما قاله فرج ..

20211230094832

الجيش الإسرائيلي: عملية القنص لا تدل على تغيّر سياسة حماس وهذا من أطلق النار ..

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غانتس

الرئيس عباس لغانتس: " أعطني شيئا أقدمه لمركزية فتح"

o

لهذا السبب .. الإدارة الأمريكية تدرس إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير وزيادة الدعم المالي للسلطة

الاتصالات الفلسطينية