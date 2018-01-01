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أرنولد شوارزنيغر ينفصل عن زوجته رسمياً

الخميس 30 ديسمبر 2021 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أرنولد شوارزنيغر ينفصل عن زوجته رسمياً



وكالات / سما /

انفصل الممثل والسياسي الأمريكي، أرنولد شوارزنيغر، عن زوجته ، ماريا شرايفر، رسميا بعد عشر سنوات من التقاضي ، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.

ووفقا لتقرير موقع "TMZ" نقلا عن مصادر، تميزت هذه المحاكمة الطويلة بـ "الافتقار إلى الحافز" وصعوبة حل النزاعات على تقسيم الممتلكات. وبحسب المصادر، فإن الدعوى تضمنت ممتلكات قيمتها قرابة 400 مليون دولار.
 
وأعلن الزوجان انفصالهما في عام 2011 بعد أنباء في وسائل الإعلام تفيد بأن شوارزنيغر لديه ابن من مدبرة منزل. وبعد أكثر من عشر سنوات فقط ، تمكن الزوجان من تحقيق الطلاق الرسمي.

تزوج الزوجان في عام 1986 ولديهما أربعة أولاد.

#أرنولد شوارزنيغر #الطلاق

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