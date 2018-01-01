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آبل تحتفل بالعام الجديد بسماعات مميزة تعمل مع أجهزة أندرويد

الخميس 30 ديسمبر 2021 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
آبل تحتفل بالعام الجديد بسماعات مميزة تعمل مع أجهزة أندرويد



وكالات / سما /

قررت Beats التابعة لآبل أن تحتفل بقدوم عام 2022 بإطلاق نسخ مميزة من سماعاتها اللاسلكية.

وأشار الخبراء في Beats إلى أن السماعات الجديدة هي عبارة عن نسخ معدلة عن سماعات Studio Buds التي أطلقت هذا العام، لكنها ستتميز باللون الأحمر الذي رسمت عليه خطوط ذهبية اللون، في إشارة إلى عام 2022 الذي سيكون عام النمر وفق الأبراج الصينية.

وجهزت هذه السماعات ببطاريات تكفيها لتعمل 8 ساعات متواصلة تقريبا بالشحنة الواحدة، كما أن علبتها الخارجية زودت ببطارية إضافية لتشحن السماعات لتعمل لمدة 15ساعة.

ويمكن لهذه السماعات العمل مع الهواتف والأجهزة الذكية المزودة بأنظمة iOS وكذلك الأجهزة العاملة بأنظمة أندرويد، كما زودت بميزات عزل الضوضاء الخارجية لتؤمن للمستخدم صفاء مميزا في الأصوات أثناء المكالمات الهاتفية أو حين الاستماع للموسيقى.

وستطرح هذه السماعات في الأسواق الصينية وعدة أسواق عالمية بداية من أول السنة القادمة، وبسعر 145 دولارا تقريبا.

#آبل #سماعات #أندرويد #هواتف أندرويد

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