الرئيس يحذر بوتين من خطر تفجير الأوضاع و"قرارات فلسطينية حاسمة" محتملة

رام الله / سما /

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع نظيره الفلسطيني محمود عباس مستجدات الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الرئاسة الروسية (الكرملين) في بيان لها أن بوتين وعباس، في مكالمة جرت بينهما اليوم الخميس، تبادلا الآراء بشأن المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي والتسوية في الشرق الأوسط.

ولفت البيان إلى أن كلا الطرفين "شددا مجددا على ضرورة استئناف مفاوضات فلسطينية-إسرائيلية بناءة في أسرع وقت يمكن تحت رعاية "رباعية" الوسطاء الدوليين.

وذكر البيان أن بوتين وعباس تبادلا خلال المكالمة أحر التهاني بمناسبة حلول عيد الميلاد القادم.

من جانبها، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها أن عباس أكد خلال المكالمة على أهمية وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب، بما في ذلك الاستيطان ومصادرة أراضي وهدف منازل وترحيل الفلسطينيين من القدس والتنكيل بالأسرى واحتجاز جثامين القتلى، و"وقف إرهاب المستوطنين"، محذرا من أن استمرار هذه الإجراءات الإسرائيلية "سيؤدي إلى تفجير الأوضاع".

ولفت الرئيس الفلسطيني إلى أن الخطوات الاقتصادية والأمنية ليست بديلا عن المسار السياسي، مضيفا أنه في حال غياب مسار سياسي واستمرار إسرائيل في رفض حل الدولتين والعمل على تقويضه و"خنق" الاقتصاد الفلسطيني واقتطاع الأموال، سيتم "اتخاذ قرارات فلسطينية حاسمة بهذا الخصوص، خاصة وأننا على أبواب عقد اجتماع هام للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة وجود مسار سياسي مستند لقرارات الشرعية الدولية، وضرورة عقد اجتماع اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري.