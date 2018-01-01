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الجهاد: خطايا أبو مازن لا حصر لها وتندرج خارج التوافق والاجماع الفلسطيني

الخميس 30 ديسمبر 2021 12:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد: خطايا أبو مازن لا حصر لها وتندرج خارج التوافق والاجماع الفلسطيني



غزة/ سما /

شدد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب، على أن الشرعية الحقيقية الآن هي لمن يقاوم الاحتلال، ويحمل السلاح في وجهه ويدافع عن الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن كل الشرعيات الأخرى على الساحة الفلسطينية انتهت.

وقال حبيب في حديث تلفزيوني: "لا يمكن مواجهة المستوطنين وتغوّلهم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس إلا بالمقاومة صاحبة الشرعية الحقيقية".

وأشار إلى أن "شرعية الرئيس محمود عباس هي شرعية منتهية، ولا شرعية له على الإطلاق، من خلال قراراته، وأداءه الذي مثّل عاملاً مهماً لتغوّل العدو الصهيوني على أبناء شعبنا".

وأضاف حبيب "أمن المواطن الفلسطيني وحقوقه أصبحت على الهامش في نظر السلطة الفلسطينية، التي يخجل الانسان مما تفعله من تنسيق أمني مع الاحتلال".

وتابع "خطايا أبو مازن لا حصر لها وتندرج في سياق خارج التوافق والاجماع الفلسطيني"، مشددًا على أن شعبنا الفلسطيني لا يمكن وصفه بالإرهابي ومن حقه المقاومة للدفاع عن حقوقه.

وختم خضر حبيب حديثه، بالقول: "الإرهاب هو ما يمارسه المحتل الذي يقتل أبناءنا وأطفالنا بدم بارد ومن يهدم البيوت على رؤوس ساكنيها ومن يصادر الأراضي".

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