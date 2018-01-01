الرئيس لغانتس: نحاول إيجاد طريقة أخرى لدفع رواتب الشهداء والأسرى وهذا ما قاله فرج ..

القدس المحتلة / سما /

ادعت قناة كان العبرية ان وزير المخابرات الفلسطينية ماجد فرج تحدث لوزير الجيش غانتس خلال لقاء الرئيس عباس في منزله حول الأزمة الاقتصادية لدى السلطة الفلسطينية.

وذكرت القناة العبرية ان فرج ابلغ غانتس ان الازمة الاقتصادية للسلطة قد تؤثر على الحالة الأمنية، بسبب الأزمة المالية التى تمر بها وخصم رواتب الموظفين ومن ضنمهم الأجهزة الأمنية في حال تم خصم أموال المقاصة.

وزعمت ان الرئيس محمود عباس قال خلال اللقاء بأنه يحاول إيجاد طريقة أخرى ترضى إسرائيل والولايات المتحدة لدفع رواتب الشهداء والأسرى الفلسطينيين.

يتبع ..