فلسطين التقنية وبيالارا توقعان مذكرة تفاهم

رام الله / سما /

وقعت الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" مذكرة تفاهم مع جامعة فلسطين التقنية – خضوري / فرع رام الله، ضمن برنامج تواصل "الإعلاميون الشباب يدافعون عن حقوقهم"؛ الذي تنفذه الهيئة في العديد من الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأتي هذه المذكرة التي حضر مراسم توقيعها الدكتور مراد عوض الله؛ مدير فرع رام الله، وعن "بيالارا"، نائلة هداية؛ مديرة مشروع تواصل، والأستاذ رأفت الحاج علي؛ رئيس قسم الإعلام ومسؤول التدريب في الجامعة، إضافة إلى يافا نجاجرة المنسقة الميدانية للبرنامج من بيالارا، في إطار تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الأكاديمي الفلسطيني.

وقال عوض الله بأن الشراكة مع بيالارا تمثل فرصة لطلبة الكلية ليمارسوا العمل النقابي، وهو ما يساعدهم على الانخراط في الحياة العامة على أساس من المعرفة للحقوق والوجبات.

كما أشار الحاج علي إلى أهمية هذه الشراكة كونها تعزز فرص تعرف الطلبة على المؤسسات الإعلامية، واندماجهم في الجسم الصحفي الفلسطيني، إضافة إلى التدريبات والخبرات التي يتحصلون عليها في الميدانين الأكاديمي والعملي.

بدورها أشارت هداية إلى أهمية إشراك طلبة الإعلام في النشاطات اللامنهجية؛ خاصة في ظل تطور وسائل الإعلام، والحيز الذي فرضه الإعلام الرقمي على عملية تبادل المعلومات وظهور ما بات يعرف بالمواطن الصحفي، وأضافت: تشكيل النقابات الصحفية لطلبة الإعلام يعد خطوة في إطار ممارسة مهنية لأدوارهم الحالية والمستقبلية كإعلاميين، وهو ما نحاول تعميمه على الجامعات كافة.

وأشارت نجاجرة إلى أن الخطوة القادمة ستشمل بناء قدرات الطلبة المستهدفين، ورفع مستوى الوعي والمعرفة لديهم بأهمية العمل النقابي وآلياته، إضافة لتعميق معرفتهم بحقوق الصحفيين، وقانون الإعلام ومدونات السلوك، وحرية التعبير، ودور الإعلام في التغيير الاجتماعي، تمهيداً لتشكيل نقابة صحفية للطلبة أسوة بزملائهم في الجامعات الأخرى؛ إذ جرت العادة بأن تتعاون بيالارا مع لجنة الانتخابات المركزية لتشكيل النقابات وفق نهج ديمقراطي عبر الانتخابات.

وتعمل بيالارا على تنفيذ برنامج "تواصل" الإعلاميون الشباب يدافعون عن حقوقهم، بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وعدد من كليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، بدعم من مؤسسة "Bread for the World” الألمانية، بهدف تشكيل نقابات لطلبة الإعلام في الجامعات الشريكة وهي القدس المفتوحة بفرعيها في رام الله وغزة وجامعات بيرزيت والنجاح وفلسطين التقنية والعربية الأمريكية في الضفة الغربية، والأقصى وفلسطين في قطاع غزة.