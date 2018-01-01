  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

فلسطين التقنية وبيالارا توقعان مذكرة تفاهم

الخميس 30 ديسمبر 2021 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطين التقنية وبيالارا توقعان مذكرة تفاهم



رام الله / سما /

وقعت الهيئة الفلسطينية للإعلام وتفعيل دور الشباب "بيالارا" مذكرة تفاهم مع جامعة فلسطين التقنية – خضوري / فرع رام الله، ضمن برنامج تواصل "الإعلاميون الشباب يدافعون عن حقوقهم"؛ الذي تنفذه الهيئة في العديد من الجامعات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتأتي هذه المذكرة التي حضر مراسم توقيعها الدكتور مراد عوض الله؛ مدير فرع رام الله، وعن "بيالارا"، نائلة هداية؛ مديرة مشروع تواصل، والأستاذ رأفت الحاج علي؛ رئيس قسم الإعلام ومسؤول التدريب في الجامعة، إضافة إلى يافا نجاجرة المنسقة الميدانية للبرنامج من بيالارا، في إطار تعزيز الشراكة مع مؤسسات القطاع الأكاديمي الفلسطيني.

وقال عوض الله بأن الشراكة مع بيالارا تمثل فرصة لطلبة الكلية ليمارسوا العمل النقابي، وهو ما يساعدهم على الانخراط في الحياة العامة على أساس من المعرفة للحقوق والوجبات.

كما أشار الحاج علي إلى أهمية هذه الشراكة كونها تعزز فرص تعرف الطلبة على المؤسسات الإعلامية، واندماجهم في الجسم الصحفي الفلسطيني، إضافة إلى التدريبات والخبرات التي يتحصلون عليها في الميدانين الأكاديمي والعملي.

بدورها أشارت هداية إلى أهمية إشراك طلبة الإعلام في النشاطات اللامنهجية؛ خاصة في ظل تطور وسائل الإعلام، والحيز الذي فرضه الإعلام الرقمي على عملية تبادل المعلومات وظهور ما بات يعرف بالمواطن الصحفي، وأضافت: تشكيل النقابات الصحفية لطلبة الإعلام يعد خطوة في إطار ممارسة مهنية لأدوارهم الحالية والمستقبلية كإعلاميين، وهو ما نحاول تعميمه على الجامعات كافة.

وأشارت نجاجرة إلى أن الخطوة القادمة ستشمل بناء قدرات الطلبة المستهدفين، ورفع مستوى الوعي والمعرفة لديهم بأهمية العمل النقابي وآلياته، إضافة لتعميق معرفتهم بحقوق الصحفيين، وقانون الإعلام ومدونات السلوك، وحرية التعبير، ودور الإعلام في التغيير الاجتماعي، تمهيداً لتشكيل نقابة صحفية للطلبة أسوة بزملائهم في الجامعات الأخرى؛ إذ جرت العادة بأن تتعاون بيالارا مع لجنة الانتخابات المركزية لتشكيل النقابات وفق نهج ديمقراطي عبر الانتخابات.

وتعمل بيالارا على تنفيذ برنامج "تواصل" الإعلاميون الشباب يدافعون عن حقوقهم، بالتعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وعدد من كليات الإعلام في الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، بدعم من مؤسسة "Bread for the World” الألمانية، بهدف تشكيل نقابات لطلبة الإعلام في الجامعات الشريكة وهي القدس المفتوحة بفرعيها في رام الله وغزة وجامعات بيرزيت والنجاح وفلسطين التقنية والعربية الأمريكية في الضفة الغربية، والأقصى وفلسطين في قطاع غزة.

#جامعة فلسطين التقنية #بيالارا

الأكثر قراءة اليوم

رغم موافقة المؤسسة الأمنية.. الكشف عن صفقة تبادل أسرى حقيقية رفضتها إسرائيل عام 2018

كتائب القسام توجه رسائل للاحتلال: العائق الأمني شرق غزة لن يحمي جنودكم من الأسر

اصابة 3 مواطنين جراء القصف المدفعي الاسرائيلي شمال القطاع ..صورة

حسين الشيخ: الموافقة على الدفعة الثانية من لم شمل 10 آلاف عائلة فلسطينية

هارتس : الجيش الإسرائيلي يستعد لمهاجمة إيران وجباية ثمن باهظ من حماس وحزب الله

الشيخ بعد لقاء عباس غانتس: نسعى لـ"صناعة التاريخ" مع إسرائيل.. وزيارته حملت رسائل تحذيرية

لم يكن في حفرة .. مترجم يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة حول اعتقال صدام حسين

الأخبار الرئيسية

الرئيس لغانتس: نحاول إيجاد طريقة أخرى لدفع رواتب الشهداء والأسرى وهذا ما قاله فرج ..

20211230094832

الجيش الإسرائيلي: عملية القنص لا تدل على تغيّر سياسة حماس وهذا من أطلق النار ..

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غانتس

الرئيس عباس لغانتس: " أعطني شيئا أقدمه لمركزية فتح"

o

لهذا السبب .. الإدارة الأمريكية تدرس إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير وزيادة الدعم المالي للسلطة

الاتصالات الفلسطينية