اتحاد الكرة يصادق على قرارات لجنة الانضباط

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في غزة، على قرارات لجنة الانضباط، للجولة الرابعة من مختلف الدوريات في القطاع.
وفيما يلي قرارات اللجنة، كما نشرتها الدائرة الإعلامية في الاتحاد:
- نقل مباراة لنادي شباب رفح من ملعبه لتقام على ملعب آخر.
- إيقاف المدير الإداري لنادي شباب خانيونس خالد أبو مصطفى 3 اشهر
- إيقاف لاعب الجلاء محمد فواز جندية مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.
- إيقاف لاعب المجمع الاسلامي رضوان اليازجي مباراتين رسميتين متتاليتين
- إيقاف لاعب الجزيرة محمد ابو زعيتر مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.
- إيقاف لاعب الجزيرة بهاء العطار مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.
-ايقاف لاعب الشمس عماد الغف مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.
- إيقاف لاعب العطاء محمد الفقعاوي مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.