اتحاد الكرة يصادق على قرارات لجنة الانضباط

غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في غزة، على قرارات لجنة الانضباط، للجولة الرابعة من مختلف الدوريات في القطاع.

وفيما يلي قرارات اللجنة، كما نشرتها الدائرة الإعلامية في الاتحاد:

- نقل مباراة لنادي شباب رفح من ملعبه لتقام على ملعب آخر.

- إيقاف المدير الإداري لنادي شباب خانيونس خالد أبو مصطفى 3 اشهر

- إيقاف لاعب الجلاء محمد فواز جندية مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

- إيقاف لاعب المجمع الاسلامي رضوان اليازجي مباراتين رسميتين متتاليتين

- إيقاف لاعب الجزيرة محمد ابو زعيتر مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

- إيقاف لاعب الجزيرة بهاء العطار مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

-ايقاف لاعب الشمس عماد الغف مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

- إيقاف لاعب العطاء محمد الفقعاوي مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.