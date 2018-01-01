  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد الكرة يصادق على قرارات لجنة الانضباط

الخميس 30 ديسمبر 2021 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يصادق على قرارات لجنة الانضباط



غزة / سما /

صادق الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في غزة، على قرارات لجنة الانضباط، للجولة الرابعة من مختلف الدوريات في القطاع.

وفيما يلي قرارات اللجنة، كما نشرتها الدائرة الإعلامية في الاتحاد: 

- نقل مباراة لنادي شباب رفح من ملعبه لتقام على ملعب آخر.

- إيقاف المدير الإداري لنادي شباب خانيونس خالد أبو مصطفى 3 اشهر

- إيقاف لاعب الجلاء محمد فواز جندية مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

- إيقاف لاعب المجمع الاسلامي رضوان اليازجي مباراتين رسميتين متتاليتين

- إيقاف لاعب الجزيرة محمد ابو زعيتر مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

- إيقاف لاعب الجزيرة بهاء العطار مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

-ايقاف لاعب الشمس عماد الغف مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

- إيقاف لاعب العطاء محمد الفقعاوي مباراة رسمية واحدة بالإضافة إلى عقوبة الطرد.

#الاتحاد الفلسطيني #اتحاد الكرة #لجنة الانضباط #قرارات

الأكثر قراءة اليوم

رغم موافقة المؤسسة الأمنية.. الكشف عن صفقة تبادل أسرى حقيقية رفضتها إسرائيل عام 2018

كتائب القسام توجه رسائل للاحتلال: العائق الأمني شرق غزة لن يحمي جنودكم من الأسر

اصابة 3 مواطنين جراء القصف المدفعي الاسرائيلي شمال القطاع ..صورة

حسين الشيخ: الموافقة على الدفعة الثانية من لم شمل 10 آلاف عائلة فلسطينية

هارتس : الجيش الإسرائيلي يستعد لمهاجمة إيران وجباية ثمن باهظ من حماس وحزب الله

الشيخ بعد لقاء عباس غانتس: نسعى لـ"صناعة التاريخ" مع إسرائيل.. وزيارته حملت رسائل تحذيرية

لم يكن في حفرة .. مترجم يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة حول اعتقال صدام حسين

الأخبار الرئيسية

الرئيس لغانتس: نحاول إيجاد طريقة أخرى لدفع رواتب الشهداء والأسرى وهذا ما قاله فرج ..

20211230094832

الجيش الإسرائيلي: عملية القنص لا تدل على تغيّر سياسة حماس وهذا من أطلق النار ..

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

غانتس

الرئيس عباس لغانتس: " أعطني شيئا أقدمه لمركزية فتح"

o

لهذا السبب .. الإدارة الأمريكية تدرس إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير وزيادة الدعم المالي للسلطة

الاتصالات الفلسطينية