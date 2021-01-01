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موعد فتح باب الانتقالات الشتوية بالضفة

الخميس 30 ديسمبر 2021 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
موعد فتح باب الانتقالات الشتوية بالضفة



رام الله / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد فتح باب قيد وتسجيل اللاعبين في الانتقالات الشتوية للموسم الكروي الحالي 2021-2022.

وأكد اتحاد القدم, أن الفترة الشتوية لتسجيل اللاعبين الجدد في كافة الدرجات بالضفة المحتلة, ستبدأ الأحد القادم الثاني من يناير 2022.

وأوضح أن الانتقالات الشتوية في دوري المحترفين والدرجة الثالثة والمناطق ستنتهي في العشرين من يناير, في حين تُغلق في المحترفين الجزئي يوم الخامس عشر منه, والدرجة الثانية في العاشر منه.

يشار إلى أن شباب الخليل يتصدر ترتيب دوري المحترفين برصيد 28 نقطة من 10 لقاءات, أما ترجي واد النيص فيتصدر المحترفين الجزئي 29 نقطة من 11 مباراة.

#الانتقالات الشتوية #دوري المحترفين #الاتحاد الفلسطيني #الضفة الغربية

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