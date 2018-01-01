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الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 30 ديسمبر 2021 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة و 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا



غزة/ سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، حصيلة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفيما يلي تقرير الصحة اليومي:

موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة

اجراء 1510 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

تسجيل ( 124) اصابة جديدة بفيروس كورون

تعافي 115 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

يوجد 1 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية

اجمالي تراكمي للمصابين 190292 اصابة

اجمالي الحالات النشطة 1592 حالة

اجمالي المتعافين 187001 حالة

اجمالي الوفيات 1699 وفاة

اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 72 حالة

اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 48 حالة.

التطعيمات/

 اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة.٠

 اجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 543211 شخص

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