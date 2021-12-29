مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

غزة/ سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 29/12/2021:
معبر كرم أبو سالم التجاري
التعامل مع (439) شاحنة
استيراد عدد 400 شاحنة
تصدير عدد 39 شاحنة على النحو التالي (6شاحنات حديد خردة، 23 شاحنة خضار، 3شاحنات سمك، 7 شاحنات فراولة)
معبر رفح التجاري:
لم يعمل يوم أمس
كميات البترول الواردة:
ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة مغادرة 519 مسافر.
اتمام اجراءات جمركية ل384 مسافر وصلوا من الجانب المصري.