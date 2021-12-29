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مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الخميس 30 ديسمبر 2021 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



غزة/ سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الخميس، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الأربعاء.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الأربعاء 29/12/2021:

معبر كرم أبو سالم التجاري

التعامل مع (439) شاحنة

استيراد عدد 400 شاحنة

تصدير عدد 39 شاحنة على النحو التالي (6شاحنات حديد خردة، 23 شاحنة خضار، 3شاحنات سمك، 7 شاحنات فراولة) 

معبر رفح التجاري:

لم يعمل يوم أمس

كميات البترول الواردة:

ادخال 18 شاحنة سولار لمحطة توليد الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة مغادرة 519 مسافر.

اتمام اجراءات جمركية ل384 مسافر وصلوا من الجانب المصري.

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