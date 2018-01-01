الجيش الإسرائيلي: عملية القنص لا تدل على تغيّر سياسة حماس وهذا من أطلق النار ..

القدس المحتلة / سما /

قرر الجيش الإسرائيلي إعادة العمل في الحقول القريبة من السياج الأمني المحيط بقطاع غزة اليوم، الخميس، وذلك في أعقاب تقييم للوضع على إثر إطلاق قناص النار من قطاع غزة وإصابة إسرائيلي كان يعمل في صيانة السياج الأمني، أمس.وبحسب تحقيق أجراه الجيش الإسرائيلي، فإن الناشط الذي أطلق النار فعل ذلك "خلافا لتعليمات حماس والجهاد الإسلامي".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التقديرات في الجيش الإسرائيلي هي أن الناشط الذي أطلق النار "تأثر من تصريحات قتالية لحماس ضد إسرائيل في الفترة الأخيرة، رغم أنه لم يتغير ميدانيا أي شيء في سياسة اللجم لحماس".

وأزالت قوات الجيش والشرطة الإسرائيليان الحواجز التي نصبتها قرب السياج الأمني وعند مداخل البلدات القريبة من القطاع، بعد تقييمات عسكرية.

وأطلقت دبابات إسرائيلية قذائف باتجاه خمسة مواقع لحماس في القطاع، في أعقاب إصابة العامل الإسرائيلي الذي وُصفت جراحه بالطفيفة.

وأفادت مصادر في قطاع غزة بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا من جراء القصف الإسرائيلي.