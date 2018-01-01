إغلاق كلي للمسار الشرقي في شارع صلاح الدين بسبب أعمال على الطريق

غزة / سما /

أعلنت إدارة المرور والنجدة، صباح اليوم الخميس، عن وجود أعمال على جسر وادي غزة، حيث سيتم إغلاق كلي للمسار الشرقي في شارع صلاح الدين بهدف "تبليط" جزء من الطريق، من الساعة 08:30 صباحاً وحتى الساعة 14:00مساءً.



ونوهت الإدارةإلى استمرار الأعمال على الطريق في بعض الأماكن بسبب تجهيز بنية تحتية، داعية السائقين لأخذ المزيد من الحيطة والحذر الكافيين أثناء السير في تلك المناطق.



وأشارت إلى وجود حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على كافة المحاور والمفترقات الرئيسية، موضحةً أنه تم إعادة فتح شارع الجلاء وشارع الوحدة "محيط برج الجوهرة" بشكل جزئي.

