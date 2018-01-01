  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة المحامين الفلسطينيين تعلن إطلاق موقعها الإلكتروني الخاص

الخميس 30 ديسمبر 2021 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة المحامين الفلسطينيين تعلن إطلاق موقعها الإلكتروني الخاص



رام الله / سما /

أطلقت نقابة المحامين الفلسطينيين  الموقع الالكتروني الخاص بالنقابة   والذي سيتضمن تحديث مستمر على مدار الساعة للقضايا التي تعنى بشؤون المهنة ومنتسبي النقابة وأخبار وفعاليات النقابة، اضافة الى بورتال خاص بالمحامين والطلبات التي تقدم في جميع أقسام النقابة.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم  نقيب المحامين الفلسطينيين المحامي جواد عبيدات  وأعضاء من مجلس النقابة  ورئيس مجلس ادارة شركة اكسبرتس السيد مصطفى سلامة والطاقم الفني المرافق له، والطاقم التنفيذي في النقابة.

وقال عبيدات بأن انجاز هذا الموقع  وما يتضمنه من خدمات جاء ضمن مشروع تعزيز المهنية وترابط مجتمع المحامين الذي تنفذه نقابة المحامين بمركزيها القدس وغزة بدعم من الاتحاد الأوروبي، ويأتي ضمن تطلعات وأهداف نقابة المحامين  لخلق بيئة عمل متطورة تزيد من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمحامين، اذ يضم هذا الموقع مكتبة الكترونية تضم نخبة من الكتب والمراجع القانونية اضافة الى المواقع الالكترونية الخاصة بذلك، كما سيتيح سرعة الوصول للمعلومة  للمحامي وللمواطن.

وأضاف بأن  ما يميز هذا الانجاز بأنه الموقع الالكتروني الأول لنقابة المحامين الذي يضم بوابة خاصة بمركز القدس وبوابة خاصة بمركز غزة  ضمن واجهة  واحدة تأكيدا على وحدة وتماسك نقابة المحامين الفلسطينيين، وليسهل على أعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين  بمركزيها وللمواطنين سرعة الوصول للمعلومة. 

 وأشار الى أن النقابة بصدد اتمام عملية الأتمتة التي بدأت بها والتي بموجبها ستكون  كافة  المستندات والوثائق والملفات الخاصة بالنقابة بحماية وأمان وخصوصية عالية، وصولا الى أعلى قدر من السرعة في تقديم الخدمات وانجاز المعاملات الخاصة بالمحامين في كافة محافظات الوطن.

بدوره قال السيد مصطفى سلامة رئيس مجلس ادارة شركة اكسبرتس (الشركة المنفذة) بأن الشركة عملت بكل جهودها وطواقمها لانجاز هذا العمل وعبر عن اعتزازه وفخره بالعمل مع نقابة المحامين، وأشار الى أن هذا الانجاز سيكون مثال يحتذى به من قبل جميع النقابات المهنية.

وخلال اللقاء جرى استعراض للموقع الالكتروني وما يتضمنه  من محتويات  والخدمات التي ستقدم من خلاله .

#نقابة المحامين

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي يكشف عن هدية الرئيس عباس لغانتس خلال لقاءهما في تل أبيب

رغم موافقة المؤسسة الأمنية.. الكشف عن صفقة تبادل أسرى حقيقية رفضتها إسرائيل عام 2018

كتائب القسام توجه رسائل للاحتلال: العائق الأمني شرق غزة لن يحمي جنودكم من الأسر

اصابة 3 مواطنين جراء القصف المدفعي الاسرائيلي شمال القطاع ..صورة

هارتس : الجيش الإسرائيلي يستعد لمهاجمة إيران وجباية ثمن باهظ من حماس وحزب الله

حسين الشيخ: الموافقة على الدفعة الثانية من لم شمل 10 آلاف عائلة فلسطينية

الشيخ بعد لقاء عباس غانتس: نسعى لـ"صناعة التاريخ" مع إسرائيل.. وزيارته حملت رسائل تحذيرية

الأخبار الرئيسية

20211230094832

الجيش الإسرائيلي: عملية القنص لا تدل على تغيّر سياسة حماس وهذا من أطلق النار ..

غانتس

الرئيس عباس لغانتس: " أعطني شيئا أقدمه لمركزية فتح"

o

لهذا السبب .. الإدارة الأمريكية تدرس إعادة فتح مكاتب منظمة التحرير وزيادة الدعم المالي للسلطة

صحيفة تكشف عن المحور الأساسي من لقاء "عباس-غانتس"

قناة عبرية: هذا ما طلبه الرئيس عباس من غانتس للتعامل مع الوضع الحالي في الضفة

الاتصالات الفلسطينية