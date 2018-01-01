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الاحتلال يعتقل مواطنا ونجليه من السيلة الحارثية غرب جنين

الخميس 30 ديسمبر 2021 09:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، مواطنا ونجليه، من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، واحتجزت أسيرين محررين من بلدة عرابة.

وذكرت مصادر أمنية ، أن قوات الاحتلال اعتقلت المدرس زياد محمد ياسين جرادات وولديه طارق ومحمد، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزله والعبث بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، احتجزت قوات الاحتلال الأسيرين المحررين خضر عدنان ومحمود الشيباني، لساعات بعد اقتحام بلدة عرابة ومداهمة منزليهما واستجوابهما، كما داهمت منزل أشقاء الأسير محمود العارضة واستجوبتهم وهددتهم بالاعتقال.

#جنين #الاحتلال #السيلة الحارثية

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