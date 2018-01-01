العقار الروسي "كوفيد – غلوبولين" يدخل رسميا المعركة ضد كورونا

وكالات

أفادت شركة "روستيخ" الحكومية الروسية بنجاح عقار "كوفيد – غلوبولين" المضاد لفيروس كورونا في التجارب السريرية وحصوله على شهادة تسجيل دائمة من وزارة الصحة الروسية.

وقال بيان لشركة "روستيخ"، وهي مؤسسة حكومية روسية متخصصة في تطوير وإنتاج المنتجات الصناعية عالية التقنية: "إن عمليات تطوير الدواء من قبل شركة (ناتسيمبيو ) القابضة التابعة لشركة روستيخ الحكومية أكدت خلال التجارب السريرية فعالية وسلامة وقدرة على تحييد فيروس كورونا. ووفقا لنتائج البحث، حصل عقار (كوفيد – غلوبولين) على شهادة تسجيل دائمة من وزارة الصحة الروسية".

ويتم تحضير عقار (كوفيد – غلوبولين) على أساس بلازما الدم المأخوذة من الأشخاص الذين تعافوا من مرض كوفيد، وهي تحتوي على أجسام مضادة لفيروس كورونا.

وأوضحت المؤسسة الحكومية الروسية أن إدخال الدواء يساعد الجسم على منع تطور المرض بشكل أكثر حدة، والتغلب على العدوى.

وتقول نتائج دراسة مقارنة مزدوجة التعمية خاضعة للتحكم الوهمي إن 7 من كل 10 مرضى تلقوا عقار (كوفيد – غلوبولين) كجزء من علاج متكامل، تعرضوا لخطر أقل للإصابة بالمرض بشكل أكثر حدة.

ويكون هذا الدواء في ذات الوقت أكثر فعالية عند استخدامه في المراحل المبكرة من المرض، حيث منع العلاج به في 70٪ من الحالات، تطور مثل هذه المضاعفات التي تنشأ على خلفية الإصابة بفيروس كورونا مثل ظهور عاصفة السيتوكين، والفشل الكلوي، ومضاعفات الانسداد التجلطي، وتطور متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وزيادة درجة تلف الرئة وتدهور الأعراض السريرية.