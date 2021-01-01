أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية والفلسطينية

رام الله / سما /

أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

"هارتس":

- الحكومة تغير تعاملها مع الكورونا وتحمل الجمهور المسؤولية، واسرائيل لا تستطيع وقف تفشي المتحور الجديد بفرض تقييدات على سكان اسرائيل

- الرئيس عباس أراد ان يوضح لجانتس ان الوضع على وشك الانفجار وهو الشخص الوحيد الذي بإمكانه منع ذلك، والرئيس عباس لم يذهب لبيت جانتس من اجل امتيازات اقتصادية أو انسانية وانما ذهب لبحث الأوضاع السياسية.

-افتتاحية الصحيفة: لقاء الرئيس عباس مع جانتس خطوة بالطريق الصحيح وعلى بينت ان يلتقي مع الرئيس لربما يستطيعون ايجاد حل للصراع

- بعد لقاء الرئيس عباس: جانتس يعلن عن تسهيلات للفلسطينيين ومن بينها لم الشمل وتصاريح

- مصدر فلسطيني: تم بحث القضايا السياسية ووزير فلسطيني "هذه الفرصة الاخيرة"

- سكرتير حكومة نتنياهو اعترف بانه قام بإخراج وثائق وفرمها. المستشار القانوني للحكومة امر بفتح تحقيق

"معاريف":

-يقظة بالجنوب وتخوف من التصعيد، بعد إطلاق الرصاص على عامل اسرائيلي وإصابته بجروح طفيفة

-انتقادات وزراء اليمين لجانتس بسبب لقاءه مع الرئيس عباس، جانتس لم يحصل على توكيل من الحكومة لإجراء مفاوضات سياسية

-التسهيلات للفلسطينيين.. اليسار يبارك الخطوة واليمين يهاجمها

- تقرير: 2 مليون اسرائيلي تحت خط الفقر

- رفع اسعار المواد الغذائية وغضب الجمهور الذي يهدد بمقاطعة شبكات التسويق التي رفعت الاسعار

- السماح بالنشر: 15 تلميذا في مدرسة بالجنوب قاموا بالاغتصاب والتحرش الجنسي داخل المدرسة

"يديعوت احرونوت":

- قائد الكورونا بالجيش يحذر.. تفشي المتحور الجديد سيؤدي الى انهيار الجهاز الصحي

- اعؤل كرني يكتب حول لقاء الرئيس وجانتس: عرض النفاق، جانتس قام بالأمر الصحيح وانتقادات نتنياهو والليكود سخيفة

-بين الحرم والقدس وراس العين: الرئيس عباس حذر من حرب دينية بالأقصى ولا أحد يستطيع السيطرة عليها

- الرئيس عباس: الجرائم على خلفية قومية يهودية اصبحت منظمة، ولن اتراجع عن التوجه لمحكمة الجنايات الدولية الا في حالة التقدم وبشكل جدي بالعملية السلمية

- 21 بالمائة من الاسرائيليين تحت خط الفقر

- المعارضة في بولاندا تتهم شركة تجسس اسرائيلية بمراقبتهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، على صدر صفحاتها الأولى، خبر إصابة ثلاثة مواطنين بجروح في قصف مدفعي إسرائيلي لشمال غزة، وكذلك هدم الاحتلال منزلين في سلوان وجبل المكبر والتصدي لاقتحامات في تقوع واللبن الشرقية، وكذلك إطلاق المستوطنين النار صوب منازل المواطنين في الشيخ جراح.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-الاحتلال يعتدي على الهيئة التدريسية بمدرسة تقوع ويقصف شمال غزة ويهدم منزلين في جبل المكبر وسلوان

-بناء على توجيهات الرئيس: تركيب حمايات وشبك حديدي على نوافذ المنازل في برقة السبت المقبل

"الخارجية": 8 مواطنين مفقودين في حادثة غرق المركب في بحر إيجه وجاري العمل للتحقق من مصيرهم

-الرئيس يستقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني

-اليمين الإسرائيلي المتطرف: "التقى من يدفع رواتب القتلة والمخربين"!!!

-الشيخ: لقاء الرئيس بغانتس تناول أهمية خلق أفق يؤدي إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية الدولية

-منظمة التحرير تؤبن الراحل عبد الرحيم ملوح

-تحذيرات من خطورة الوضع الصحي للأسير أبو هواش

-محتالون يستغلون حاجة المواطنين لتصاريح العمل وينهبون أموالهم

-فنلندا تقدم 2 مليون يورو لمشافي القدس الشرقية

-تحذير من انهيار أنظمة الصحة تأثرا بـ"تسونامي والإصابات بـ"كورونا"

"الأيام":

-الاحتلال يهدم منزلين في سلوان وجبل المكبر والتصدي لاقتحامات في تقوع واللبن الشرقية

-إصابة ثلاثة مواطنين بجروح في قصف مدفعي إسرائيلي لشمال غزة

-تعزيزات إسرائيلية وإطلاق قنابل إنارة جنوب ووسط القطاع

-واشنطن: يجب وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

-حدث في الشيخ جراح.. مستوطن أطلق النار فتم اعتقال فلسطيني

-الرئيس يستقبل رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني

-إسرائيل تقر عشرة آلاف طلب "لم شمل" وتحول للسلطة دفعة من أموال المقاصة

-"كورونا": 7 وفيات، و291 إصابة جديدة

-الأسير أبو هواش في دائرة الخطر الشديد "وقد يدخل في مرحلة حرجة في أي وقت"

-"الصحة العالمية" تحذر من "تسونامي" كورونا مع تسجيل أرقام إصابات قياسية في دول العالم

-مصادر عبرية: صفقة تبادل أسرى حقيقة رفضتها إسرائيل عام 2018

-"الخارجية": 8 فلسطينيين مفقودين في غرق مركب في بحر إيجه

-النقب... مخططات لإقامة 4 بلدات استيطانية جديدة

-الأردن: تسجيل 466 إصابة جديدة بالمتحور "أوميكرون"

-الجيش الإسرائيلي: يصعب تحديد تأثير هجوم على البرنامج النووي الإيراني

"القدس":

-مستوطنون يطلقون النار صوب منازل المواطنين في الشيخ جراح

-تدمير منزلين في سلوان وجبل المكبر

-الرئيس يعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما

-قصف عدة مواقع بغزة

-6 إصابات جديدة بمتحور "أوميكرون" في بيت لحم

-2554 إصابة جديدة بكورونا

-الصحة العالمية: "تسونامي" من الإصابات بكوفيد-19 سيقود أنظمة الصحة نحو الانهيار

-واشنطن: الإعفاء من التأشيرة لمواطني أي دولة يعتمد على التعامل تتلك الدولة مع الأمريكيين بالتساوي

-ساعر يدعو لشرعنة الاستيطان في حومش

-فنلندا تقدم 2 مليون يورو لمستشفيات القدس الشرقية

ــــــ