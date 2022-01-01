بالأسماء: الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في القدس طالت 26 مواطنًا

القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال أكثر من 26 مواطنًا، ونقلتهم إلى جهة غير معلومة.

وفيما يلي أسماء المعتقلين:

أسامة عبد الله عسكر الخطيب

سلام عودة صبيح

محمد سلام عودة صبيح

محمد فوزي الخطيب

زايد أحمد كنعان

عبد الله مراد الخطيب

محمد عبد الحميد الخطيب

عادل عصام الخطيب

رأفت طلال جوده

عبد الرحمن باسم فزاع العمري

محمد بسام كمال الخطيب

يحيى مامون صبيح

أسامة رباح صلاح الدين

عز الدين اسامة رباح صلاح الدين

رمز فرحان الخطيب

عبد الرحمن أسامة عسكر الخطيب

محمد ثائر أبو خليل

عودة سالم عسكر

أحمد سالم عودة عسكر

موسى مجدي الخطيب

ليث مالك الخطيب

محمد رشدي صلاح الدين

صقر خليل

ليث عبد الكريم

محمد بسام العمري

أمجد نصر العمري