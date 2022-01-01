قناة عبرية: هذا ما طلبه الرئيس عباس من غانتس للتعامل مع الوضع الحالي في الضفة

القدس المحتلة/سما/

قالت قناة "كان" العبرية، إنه خلال لقاء الرئيس عباس بوزير حرب الاحتلال بيني غانتس، طلب الأول الموافقة على مساعدة أمنية جديدة تشمل معدات لفض المظاهرات حتى تستطيع الأجهزة الأمنية الفلسطينية التعامل بصورة أفضل مع الوضع الحالي.



وأشارت القناة، إلى أن اللقاء استمر لنحو ساعتين ونصف في منزل غانتس، وكان اللقاء بالتنسيق مع رئيس وزراء الاحتلال بيني غانتس.

ونقلا عن القناة 13 العبرية، فإن عباس أكد لغانتس، أنه سيستمر في محاربة المقاومة حتى لو وضعوا مسدسا في رأسه.

ونقل الإعلام العبري، عن غانتس تأكيده أن هناك خيارين، إما السلطة الفلسطينية أو حماس، "لذلك على إسرائيل أن تعمل على تقوية السلطة".

وقال عبّاس، بحسب "كان"، إنه يدرك أنه خلال ولاية رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي، نفتالي بينيت، لن يكون هناك "اختراق سياسي"، مشيرا إلى أنه "لا ينبغي أن يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بالإجراءات الاقتصادية، ويجب عليه اتخاذ خطوات سياسية يمكن رؤيتها على الأرض، من أجل تقوية موقفه ومساعدته على مواجهة الانتقادات التي يتعرض لها".