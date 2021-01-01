آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الخميس

غزة/سما/

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزّة، مساء الأربعاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، جنوب قطاع غزّة، لليوم الخميس 30 ديسمبر 2021.

وأشارت إلى أنّ السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة + التاسعة+ العاشرة من الكشف (44/2021)، إضافةً إلى جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (33/2021)، مُنوهةً للمسافرين التواجد الساعة 06:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

وأكّدت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في محافظات القطاع، وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.





للاطلاع على كشف (44/2021): اضغط هنا

للاطلاع على كشف الجوازات المصرية: اضغط هنا