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العاهل السعودي: لم نتوان في دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967

الخميس 30 ديسمبر 2021 06:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العاهل السعودي: لم نتوان في دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967



الرياض/سما/

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، إن المملكة لم تتوان أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة بحدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


وقال الملك سلمان، في خطاب سنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى: "القضية الفلسطينية كانت وما زالت هي قضية العرب والمسلمين المحورية، وتأتي على رأس أولويات سياسة المملكة الخارجية".

وأضاف: "لم تتوان المملكة أو تتأخر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق لاستعادة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية بحدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وتأتي تصريحات العاهل السعودي تزامنا مع جهود إسرائيل للتوصل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات مع المملكة، التي نفت بدورها صحة الأنباء عن أي محادثات بين الطرفين حول هذا الشأن.

وأكدت السعودية مرارا أنها لن تبرم اتفاقات تطبيع مع الجانب الإسرائيلي إلا بعد التوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية بناء على مبادرة السلام العربية.

#الملك سلمان بن عبد العزيز #فلسطين #السعودية #القدس

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