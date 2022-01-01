  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تغريدة جديدة لنجمة هوليوود سارندون تجدد فيها دعمها للشعب الفلسطيني

الخميس 30 ديسمبر 2021 06:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تغريدة جديدة لنجمة هوليوود سارندون تجدد فيها دعمها للشعب الفلسطيني



واشنطن:سما/

 

جددت النجمة الأميركية الشهيرة سوزان سارندون وقوفها ودعمها للحق والشعب الفلسطيني، عبر تغريدة نشرتها، اليوم الأربعاء، على حسابها في موقع "تويتر".

وقالت سارندون في تغريدتها التي نشرت فيها صورة لرئيس أساقفة جنوب إفريقيا الراحل ديزموند توتو، "لن تحصل إسرائيل على الأمن والأمان الحقيقيين من خلال قمع شعب آخر، السلام الحقيقي لا يمكن أن يُبنى في نهاية المطاف إلا على العدل".

وسبق وأطلقت النجمة المعروفة تغريدات مشابهة في شهر أيار الماضي قائلة: "أنا أقف مع الشعب الفلسطيني الذي يقاتل ضد حكومة الفصل العنصري".

وكانت سارندون أيضا من بين المشاهير البارزين الذين وقعوا رسالة مفتوحة تنتقد إسرائيل لتصنيفها ست منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان بأنها "منظمات إرهابية".

#سوزان ساراندون #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

صحفي اسرائيلي يكشف عن هدية الرئيس عباس لغانتس خلال لقاءهما في تل أبيب

غانتس يُقر جملة من"الامتيازات" عقب لقائه مع الرئيس عباس

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

قناة عبرية تكشف كواليس لقاء الرئيس عباس بغانتس

وفاة 8 فلسطينيين غرقًا في بحر إيجه أثناء محاولتهم الوصول لليونان

اصابة 3 مواطنين جراء القصف المدفعي الاسرائيلي شمال القطاع ..صورة

هارتس : الجيش الإسرائيلي يستعد لمهاجمة إيران وجباية ثمن باهظ من حماس وحزب الله

الأخبار الرئيسية

قناة عبرية: هذا ما طلبه الرئيس عباس من غانتس للتعامل مع الوضع الحالي في الضفة

صحيفة عبرية: حربنا مع الفلسطينيين "دينية" والطائرات لن تجدي نفعا

تفاصيل جديدة عن لقاء عباس - غانتس.. أبو مازن يضع شرطاً للتراجع عن الدعاوى ضد إسرائيل في لاهاي

الشيخ بعد لقاء عباس غانتس: نسعى لـ"صناعة التاريخ" مع إسرائيل.. وزيارته حملت رسائل تحذيرية

كتائب القسام توجه رسائل للاحتلال: العائق الأمني شرق غزة لن يحمي جنودكم من الأسر

الاتصالات الفلسطينية