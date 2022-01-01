تغريدة جديدة لنجمة هوليوود سارندون تجدد فيها دعمها للشعب الفلسطيني

واشنطن:سما/

جددت النجمة الأميركية الشهيرة سوزان سارندون وقوفها ودعمها للحق والشعب الفلسطيني، عبر تغريدة نشرتها، اليوم الأربعاء، على حسابها في موقع "تويتر".

وقالت سارندون في تغريدتها التي نشرت فيها صورة لرئيس أساقفة جنوب إفريقيا الراحل ديزموند توتو، "لن تحصل إسرائيل على الأمن والأمان الحقيقيين من خلال قمع شعب آخر، السلام الحقيقي لا يمكن أن يُبنى في نهاية المطاف إلا على العدل".

وسبق وأطلقت النجمة المعروفة تغريدات مشابهة في شهر أيار الماضي قائلة: "أنا أقف مع الشعب الفلسطيني الذي يقاتل ضد حكومة الفصل العنصري".

وكانت سارندون أيضا من بين المشاهير البارزين الذين وقعوا رسالة مفتوحة تنتقد إسرائيل لتصنيفها ست منظمات فلسطينية لحقوق الإنسان بأنها "منظمات إرهابية".