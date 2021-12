واشنطن تعرب عن "سعادتها الكبيرة" بلقاء عباس وغانتس

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة "سعيدة جدا" بلقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكتب برايس في تغريدة: "الولايات المتحدة سعيدة جدا باستضافة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمنزله في إسرائيل".

وأضاف "نأمل أن تؤدي إجراءات بناء الثقة التي تمت مناقشتها إلى تسريع الزخم، لزيادة تعزيز الحرية والأمن والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء في عام 2022".

