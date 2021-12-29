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واشنطن تعرب عن "سعادتها الكبيرة" بلقاء عباس وغانتس

الخميس 30 ديسمبر 2021 06:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تعرب عن "سعادتها الكبيرة" بلقاء عباس وغانتس



واشنطن/سما/

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة "سعيدة جدا" بلقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكتب برايس في تغريدة: "الولايات المتحدة سعيدة جدا باستضافة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمنزله في إسرائيل".

وأضاف "نأمل أن تؤدي إجراءات بناء الثقة التي تمت مناقشتها إلى تسريع الزخم، لزيادة تعزيز الحرية والأمن والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء في عام 2022".


وكان الرئيس الفلسطيني التقى، ليلة الأربعاء، بوزير الدفاع الإسرائيلي في منزل الأخير بضواحي تل أبيب.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن هذا هو ثاني لقاء بينهما منذ تشكيل الحكومة، بعد لقائهما في رام الله قبل نحو شهرين، كما يعد اللقاء الأول للرئيس الفلسطيني مع وزير دفاع إسرائيلي داخل إسرائيل منذ 2010.

#واشنطن #الرئيس عباس #بيني غانتس #لقاء عباس غانتس

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