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وزير المالية التركي مطمئنا: تقلبات الليرة لا تبعث على القلق

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 09:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير المالية التركي مطمئنا: تقلبات الليرة لا تبعث على القلق



انقرة /سما/

طمأن وزير المالية التركي نور الدين النبطي مواطني بلاده بقوله إن التقلبات الحالية التي تشهدها العملة المحلية لا تبعث على القلق.

وقال النبطي مقابلة مع محطة تلفزيون "سي إن إن التركية"، إن الليرة ستعود إلى مستوياتها العادية، والتقلبات الحالية لا تبعث على القلق، بحسب رويترز.

وأكد النبطي على أنه "لم تكن هناك أي تدخلات مباشرة أو غير مباشرة عندما أٌعلن عن نموذج اقتصادي جديد دفع الليرة لتسجيل انتعاش قوي".

ولثاني جلسة على التوالي، اليوم الأربعاء، تراجعت العملة التركية لتهبط 7%، بعد مكاسب ضخمة حققتها الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من زيادة كبيرة في التضخم وسلسلة تخفيضات لأسعار الفائدة.

ورغم ارتفاعها أكثر من 50 بالمئة الأسبوع الماضي بعد تدخلات في السوق مدعومة من الدولة، فقدت الليرة 38 بالمئة من قيمتها هذا العام.

وفي وقت سابق، توقع خبراء اقتصاديون أن يتجاوز معدل التضخم السنوي في تركيا مستوى 30% في ديسمبر/ كانون الأول للمرة الأولى منذ عام 2003 مع ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات قياسية لليرة التركية.

وفي وقت سابق اليوم، أكد البنك المركزي التركي، أنه سيعطي الأولوية للترويج للودائع بالليرة خلال العام المقبل، بعدما أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان خطوات جديدة للحد من انخفاض قيمة العملة.
 

#تركيا #الليرة التركية #نور الدين النبطي

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