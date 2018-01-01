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جنين: وقفة تطالب باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة وإسنادا للأسرى

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 09:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
جنين: وقفة تطالب باسترداد جثامين الشهداء المحتجزة وإسنادا للأسرى



جنين / سما /

طالبت فعاليات جنين ومخيمها وذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم، مساء اليوم الأربعاء، كافة المؤسسات الحقوقية والإنسانية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتسليم جثامين تسعة شهداء محتجزة في ثلاجات الاحتلال من محافظة جنين وكافة جثامين الشهداء المحتجزة.

جاء ذلك خلال اعتصام متواصل نظم داخل الخيمة المنصوبة منذ 70 يوما بمشاركة عائلات الشهداء، وفصائل العمل الوطني والإسلامي وفعاليات جنين ومخيمها، وذلك بميدان عميد الأسرى كريم يونس مقابل المسجد الكبير.

وأكد المشاركون في الوقفة، أنهم مستمرون في تنظيم سلسلة الفعاليات حتى يتم تسليم جثامينهم، ووقف سياسة العقاب التعسفي بحق الحركة الأسيرة، مطالبين ببذل مزيد من الحراك والتضامن مع الأسرى.

#فعاليات جنين #احتجاز جثامين الشهداء #المؤسسات الحقوقية

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