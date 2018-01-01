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إعلام إسرائيلي: غانتس اقترح على مستوطني حومش نقل مدرستهم الدينية إلى بيتا

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: غانتس اقترح على مستوطني حومش نقل مدرستهم الدينية إلى بيتا



القدس المحتلة / سما /

كشفت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، أن وزير الأمن الاسرائيلي بني غانتس اقترح على مستوطني حومش ورواد المستوطنة الدينية فيها نقلها إلى بؤرة ايفتار الاستيطانية على جبل صبيح بنابلس.

وذكرت القناة العبرية أن المقترح جاء بعدما قررت محكمة إسرائيلية إنشاء مدرسة دينية في بؤرة ايفتار الاستيطانية تحت حراسة الجيش.

ورأت القناة في المقترح أنه محاولة من قبل الجيش ووزارة الأمن لخفض التوتر المشتعل مؤخرًاً في بٌرقة في أعقاب العملية الأخيرة.

وبحسب مراسل القناة 12 فإن المستوطنين رفضوا المقترح ومصممين على بناء المدرسة الدينية في حومش وعلى أراضي بلدة برقة، وهو ما سيجعل هذا الملف عامل مشتعلاً إلى جانب بقية الملفات الأخرى.

#بيني غانتس #الجيش الإسرائيلي #مستوطنة حومش #بؤرة ايفتار الاستيطانية #بلدة بيتا #جبل صبيح

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