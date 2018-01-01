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التحقيق بوفاة مواطن شنقاً في طولكرم

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 09:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
التحقيق بوفاة مواطن شنقاً في طولكرم



طولكرم / سما /

 فتحت النيابة العامة تحقيقاً فيما باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري في واقعة وفاة مواطن وجد مشنوقا داخل منزله في مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم .

وقال الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبعد وصول إشارة لغرفة عمليات شرطة المحافظة بوجود مواطن يبلغ من العمر 50 عاماً، مشنوقاً في منزله، حيث توجه وكيل النيابة العامة ترافقه قوة من الشرطة وفريق الأدلة من المباحث العامة للمكان، حيث أمرت النيابة العامة بالتحفظ على الجثة واحالتها لمعهد الطب العدلي لإجراء الصفة التشريحية للوقوف على اسباب الوفاة.

#الشرطة الفلسطينية #النيابة العامة

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