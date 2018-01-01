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"هنية" يعلن تقديم دعم مالي لأندية الممتازة لكرة الطائرة ضمن منحة (150.000) شيكل

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 08:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
"هنية" يعلن تقديم دعم مالي لأندية الممتازة لكرة الطائرة ضمن منحة (150.000) شيكل



غزة / سما /

أعلن عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، عن تقديم دعم مالي لأندية الدرجة الممتازة لكرة الطائرة، ضمن المنحة المالية التي أعلن عنها بقيمة (150.000) شيكل.

وأوضح هنية أن المنحة شملت أيضا تقديم رعاية بطولة كأس كرة الطائرة وكرة الطاولة، على أن يتم تقديم رعاية كرة السلة واليد وتنس الطاولة مع انطلاق بطولات الدوري للدرجة الممتازة.

وأشار إلى أن وفد كرة الطائرة للشواطئ سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام القادمة للمشاركة في بطولة غرب ٱسيا. 

كما أشار إلى بدء تنفيذ مشروع محطة تحلية المياه بمجمع فلسطين الرياضي بقيمة (40.000) دولار، بالإضافة لتواصل مشروع ترميم صالة اللياقة البدنية المخصصة للسيدات وذوي الإعاقة بقيمة (25.000) دولار،  والتي سيطلق عليها اسم صالة خنساء فلسطين أم نضال فرحات.

#عبد السلام هنية #المجلس الأعلى للشباب والرياضة

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