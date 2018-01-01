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الشيخ بعد لقاء عباس غانتس: نسعى لـ"صناعة التاريخ" مع إسرائيل.. وزيارته حملت رسائل تحذيرية

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 07:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ بعد لقاء عباس غانتس: نسعى لـ"صناعة التاريخ" مع إسرائيل.. وزيارته حملت رسائل تحذيرية



رام الله /سما/

قال حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، إن السلطة الفلسطينية تبحث عن "صناعة التاريخ" مع إسرائيل ومنع الوضع من التدهور.

ووصف الشيخ، في مقابلة مع التلفزيون الإسرائيلي "كان"، لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس في ضواحي تل أبيب بـ"لقاء الأبطال"، مضيفا أن القيادة الفلسطينية تسعى إلى "صنع التاريخ مع بني غانتس أو أي شخص آخر في حكومة إسرائيل، كما كان الحال مع إسحاق رابين".

وأضاف: "في النهاية، فقط الأبطال هم من يصنعون السلام. الشخص الذي يؤمن بالسلام يجب أن يكون شجاعا، وعلينا أن نقاتل من أجل ذلك حتى اللحظة الأخيرة"، لافتا إلى أن زيارة محمود عباس لمنزل غانتس "خطوة شجاعة ومهمة".

ولفت الشيخ إلى أن زيارة الرئيس الفلسطيني حملت رسائل تحذيرية أيضا، فهو "لا يريدنا أن نصطدم بحائط في النهاية. قد تكون هذه الفرصة الأخيرة لمنع الوضع من التدهور، وفي حال تدهوره، سيكون من الصعب جدا العودة إلى الوراء".

يذكر أن حسين الشيخ كان حاضرا خلال الاجتماع في منزل غانتس، أمس الثلاثاء، رفقة الرئيس الفلسطيني ورئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج.

#حسين الشيخ #الرئيس عباس #بيني غانتس #الجيش الإسرائيلي #السلطة الفلسطينية #اسرائيل #مركزية فتح #حركة فتح

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