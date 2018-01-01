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كتائب القسام توجه رسائل للاحتلال: العائق الأمني شرق غزة لن يحمي جنودكم من الأسر

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 05:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
كتائب القسام توجه رسائل للاحتلال: العائق الأمني شرق غزة لن يحمي جنودكم من الأسر



غزة /سما/

قالت كتائب الشهيد القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مناورات "الركن الشديد 2" التي عقدتها الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، تأتي تأكيداً على فصائل المقاومة واصطفافها خلف خيار الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال.

وفي أول ظهور له، أكد القيادي في كتائب القسام أيمن نوفل، خلال مناورة عسكرية في موقع شهداء القسام جنوبي قطاع غزة، أن فصائل المقاومة ترسل رسائلها للعدو والصديق وأنها "وضعت موضوع الأسرى على سلم الغرفة المشتركة وعلى رأس ملفات قوى المقاومة".

وأوضح نوفل أن " الجدران والإجراءات الهندسية التي يجريها الاحتلال على حدود القطاع لن تحميه، وهذا ما أثبتته المعارك السابقة وسيكون بإذن الله سبحانه وتعالى للمقاومة كلمتها".

وأكد  نوفل، أن "المقاومة لها كلمتها في موضوع الأسرى والمسرى، موضحا أن اختيار هذا الموقع بالذات وتحديداً على أرض موقع شهداء القسام، وهو نفس الموقع الذي تدرب فيه المجاهدون ونفذوا عملية الإغارة خلف الحدود وأسروا الجندي شاليط"، منوها الى أن "هذا الموضوع سيعاد بإذن الله ولن يقر لنا قرار حتى نحرر أسرانا ومسرانا".

وشدد في ختام تصريحاته أن "القوة العسكرية والمراكمة التي بنيت في قطاع غزة ليست لقطاع غزة وحده وإنما للدفاع عن شعبنا في كافة أماكن تواجده وعلى رأسها مدينة القدس المحتلة وموضوع الأسرى"

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