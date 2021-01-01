  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: متابعة العمل الحكومي تُقر إجراءات لمعالجة قضايا إدارية ومالية

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 04:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: متابعة العمل الحكومي تُقر إجراءات لمعالجة قضايا إدارية ومالية



غزة /سما/

أقرت لجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة، خلال جلستها الأسبوعية المنعقدة اليوم الأربعاء، عدة قرارات لمعالجة قضايا إدارية ومالية.

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في بيان له، أن قرارات اللجنة جاءت عقب اطلاعها على العديد من التقارير المقدمة من المؤسسات الحكومية.

وبين المكتب أنهم تم إقرار معالجة ملف التشغيل المؤقت في وزارة الأوقاف والشئون الدينية، ورفع قيمة المكافأة الشهرية لتصبح (800)شيقل، بدلا من (525)شيقل.

ولفت إلى أنه يستفيد من ذلك القرار أكثر من (1000) موظف على بند البطالة، على أن تقوم وزارتا الأوقاف والمالية وديوان الموظفين العام باستيفاء الإجراءات اللازمة للتنفيذ.

وأوضح أنه سيتم إنهاء إجراءات عدد (300) وظيفة جديدة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية، معتمدة ضمن موازنة 2021م، لمعالجة احتياجات الوزارة، بما يشمل تسوية ملف عقود البطالة وفق الآليات المعتمدة لدى ديوان الموظفين العام.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تنسيب وزارة الداخلية والأمن الوطني لمجلس الأمناء الجديد لكلية الرباط الجامعية.

#لجنة متابعة العمل الحكومي #قطاع غزة

الأكثر قراءة اليوم

غانتس يُقر جملة من"الامتيازات" عقب لقائه مع الرئيس عباس

تبادلا الهدايا.. الرئيس عباس يلتقي غانتس في منزله قرب "تل أبيب"

صحفي اسرائيلي يكشف عن هدية الرئيس عباس لغانتس خلال لقاءهما في تل أبيب

قناة عبرية تكشف كواليس لقاء الرئيس عباس بغانتس

صحيفة: هكذا سيكون رد المقاومة وسط توقعات مغامرة اسرائيلية تجاه غزة

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل

أول تعليق من حماس على لقاء غانتس و عباس

الأخبار الرئيسية

كتائب القسام توجه رسائل للاحتلال: العائق الأمني شرق غزة لن يحمي جنودكم من الأسر

حسين الشيخ: الموافقة على الدفعة الثانية من لم شمل 10 آلاف عائلة فلسطينية

رغم موافقة المؤسسة الأمنية.. الكشف عن صفقة تبادل أسرى حقيقية رفضتها إسرائيل عام 2018

"الخارجية": 8 فلسطينيين مفقودين في حادثة غرق المركب في بحر إيجه

صص

اصابة 3 مواطنين جراء القصف المدفعي الاسرائيلي شمال القطاع ..صورة

الاتصالات الفلسطينية