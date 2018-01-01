وزيرة الصحة: 200 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" إلى غزة

رام الله /سما/

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، عن وصول ٢٠٠ ألف جرعة من لقاح فايزر المضاد لفيروس "كورونا"، اليوم الأربعاء، من مستودعات الوزارة المركزية في نابلس إلى مستودعاتها المركزية في قطاع غزة.

وأضافت د. الكيلة أن الوزارة تتابع بكثب الاحتياجات الصحية المختلفة في قطاع غزة، والاحتياجات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، في إطار تعزيز حملة التطعيم الوطنية ضد الفايروس في كافة محافظات الوطن.

وأكدت الوزيرة أن اللقاحات تُشحن و تُنقل و تُحفظ ضمن البروتوكول المناسب لعمليات الشحن والحفظ الخاص بها، وضمن سلسلة التبريد اللازمة.

وأهابت وزيرة الصحة بالمواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح ضرورة أخذه والالتزام بالإجراءات الوقائية، ضمن بروتوكول وزارة الصحة، منعاً لانتشار العدوى وحفظاً لسلامة الجميع.