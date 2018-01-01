اللجنة الشعبية لخدمات اللاجئين في قلقيلية تنظم وقفة احتجاجية

قلقيلية /سما/

نظمت اللجنة الشعبية لدائرة شؤون اللاجئين في محافظة قلقيلية وقفة احتجاجية داخل مستشفى الوكالة بحضور محمود ولويل امين سر حركة فتح إقليم قلقيلية وعبد الرحيم جبر رئيس اللجنة الشعبية لخدمات شؤون اللاجئين والهيئة الإدارية للجنة وفعاليات محافظة قلقيلية ومنسقي فصائل العمل الوطني والكادر التنظيمي لحركة فتح وحشد من المواطنين.

وجائت هذه الوقفة احتجاجا على سياسة التقليصات التي تنتهجها ادارة وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بشكل عام وفي مستشفى الوكالة بشكل خاص، بحيث أعلنت اللجنة البدء بسلسلة الفعاليات الاحتجاجية بهذا الخصوص.

من جانبه عبر عبد الرحيم جبر في كلمته عن غضب اللاجئين الفلسطينيين ضد هذه السياسة واوضح حجم التذمر والغضب لدى اللاجئين الفلسطينيين من حجة الضائقة المالية التي تمر بها وكالة الغوث وان هذه الحجة المتبعة ما هي الا عذر اقبح من ذنب.

واعلن جبر ان هذه الوقفة بداية لسلسلة اجراءات احتجاجية لحين تحمل وكالة الغوث كامل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وطالب بضرورة عمل خطة استراتيجية طويلة الأمد لتطوير مستشفى الوكالة بدلا من سياسة إغلاقه وتقليص الخدمات في المستشفى.

من جانبه القى عضو اقليم حركة فتح مروان خضر كلمه قال فيها ان سياسة وكالة الغوث هي سياسة تساعد المحتل ولا تساعد اللاجئ الفلسطيني ، وان قسم الولادة المغلق هو البداية في سياسة اغلاق المستشفى وهناك اقسام اخرى مهددة بالإغلاق نتيجة عدم توفر الامان الوظيفي في المستشفى وبالتالي يتم العزوف عن تقديم الطلبات الوظيفية للشاغر الوظيفي داخل المستشفى وعليه يجب ان تتحمل ادارة وكالة الغوث مسؤوليتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين .

وتحدث ابو عرب برهم في كلمته عن فصائل العمل الوطني ان مستشفى الوكالة يخدم جميع اللاجئين في الوطن وان اغلاق قسم الولادة والاقسام الاخرى المهددة بالإغلاق في المستشفى تمثل عبئ كبير على كاهل اللاجئ الفلسطيني الذي تحمل الكثير من المعاناة حيث وجد هذا المستشفى من اجل حماية وتعزيز حقوق اللاجئ الفلسطينيين في كافة جوانب حياة اللاجئين وليس زيادة العبئ الاقتصادي والصحي على كاهله .