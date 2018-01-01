الجاغوب عن لقاء أبو مازن - غانتس: الشعب الفلسطيني يجب أن يطرق كل الأبواب

رام الله /سما/

قال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح منير الجاغوب إنه بينما كان الرئيس محمود عباس يجتمع مع وزير الحرب بني غانتس، كان نائبه محمود العالول في برقة يخوض معركة ضد المستوطنين.

وأضاف الجاغوب في تصريح صحفي: "الصورتان رسالة واضحة على إصرار الشعب الفلسطيني على طرق كل الأبواب، ويجب الجمع بين كل أشكال المقاومة والسياسة للخلاص من الاحتلال".

وأشار إلى أنه منذ عام 1993 والجبهة الفلسطينية لم تهدأ حتى ومع قيام السلطة بالمفاوضات فالجميع بما فيه حركة حماس والفصائل وحركة فتح يقومون بدورهم النضالي، مؤكداً على ضرورة جمع كل المكونات الكفاحية في إطار الخلاص من الاحتلال.

واستكمل قائلاً: "نحن لسنا في طور التراشق الإعلامي فإذا كان حديث الإخوة في حماس متعلق ببعد وطني فهذا حقهم أما إذا كان في إطار المناكفة فهذا ليس حقهم ويفتح المجال للتساؤل وقتها حول النتائج التي حصدوها في 4 حروب في غزة ووضع غزة بعد الحرب الأخيرة".

وشدد على ضرورة الخروج من المناكفات السياسية لصالح حقوق الشعب الفلسطيني، مستكملاً: "أين المشكلة في الحصول على لم شمل العائلات وحل بعض المشاكل الحياتية للفلسطينيين".