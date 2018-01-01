داخلية غزة تعلن آلية السفر عبر معبر رفح البري غداً الخميس

غزة /سما/

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن السفر عبر معبر رفح البري يوم غدٍ الخميس، سيكون للمتبقي من الحافلة الثامنة، إضافة للحافلة التاسعة، إضافة للعاشرة من كشف المسافرين رقم (2021/44) .

وبينت الوزارة أن السفر سيشمل كذلك جميع الأسماء في كشف الجوازات المصرية الجديد رقم (2021/33)، مؤكدة على ضرورة التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

ودعت إلى ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، مع إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.