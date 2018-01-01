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فتح توجه نداء للأحزاب والقوى العالمية لإنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 03:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتح توجه نداء للأحزاب والقوى العالمية لإنقاذ حياة الأسير هشام أبو هواش



رام الله /سما/

 وجه عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح نداء للأحزاب والقوى والمؤسسات الدولية والحزب الشيوعي الصيني وضمير العالم الحر ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل في إنقاذ حياة الأسير المضرب عن الطعام هشام ابو هواش منذ 135يوما.

وأشار زكي في ندائه إلى استمرار المناضل الأسير هشام أبو هواش بإضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقاله الإداري، الأمر الذي وضعه على حافة الموت في أي لحظة، وأن الأسير أبو هواش يواجه الاحتلال بأمعائه الخاوية دفاعا عن كرامة الإنسان ليس في فلسطين فحسب، وإنما الكرامة الإنسانية في كل مكان، وهذا يعني أنه في حالة استشهاده فسيسجل التاريخ وصمة عار على كل من يؤمن بالكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان في العالم ولا يحرك ساكناً أمام هذه الجريمة التي تمارسها اسرائيل، وعلى كل عربي ومسلم يتحلى بالالتزام الأخلاقي والديني والمبادئ بمناصرة الأسرى الذين يناضلون من أجل حريتهم.

وجاء في النداء: إن وضع الأسير البطل أبو هواش في هذه اللحظات الخطيرة على حياته يستصرخ أصحاب الضمائر الحية من أحزاب وقوى وطنية وقومية وجمعيات ومؤسسات حقوقية للتدخل الفوري للضغط على سلطات الاحتلال المجرمة الخالية تماما من الحد الأدنى من الإنسانية للإفراج الفوري عن الأسير أبو هواش وإنقاذ حياته.

#عباس زكي #حركة فتح #الاعتقال الاداري #الاسرى الفلسطينيين #السجون الاسرائيلية #الاسير هشام ابو هواش

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