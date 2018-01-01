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زراعة جنين ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين يوزعون 1500 شتلة زيتون

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
زراعة جنين ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين يوزعون 1500 شتلة زيتون



جنين /سما/

وزعت مديرية زراعة محافظة جنين و”مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين”، الأربعاء، 1500 شتلة زيتون في المنطقة الواقعة ضمن تصنيف “ج” في قرى المطلة وعابا وافراسين، وذلك بحضور مدير عام مديرية زراعة محافظة جنين باسم حماد وطاقم المديرية ورؤساء المجالس.

ويأتي ذلك، ضمن مشروع تحسين سبل العيش وحماية أراضي صغار المزارعين الفلسطينيين في المنطقة “ج”، من خلال توريد أشتال زيتون صنف بلدي، وبتمويل من “هيومن أبيل” وتنفيذ “مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين” لتطوير مصادر المياة والبيئة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة.

#زراعة محافظة جنين

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