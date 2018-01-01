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"الخارجية": 8 فلسطينيين مفقودين في حادثة غرق المركب في بحر إيجه

الأربعاء 29 ديسمبر 2021 03:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": 8 فلسطينيين مفقودين في حادثة غرق المركب في بحر إيجه



رام الله /سما/

قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، إن 8 فلسطينيين مفقودين في حادثة غرق المركب في بحر ايجه وجاري العمل للتحقق من مصيرهم.

وقال الديك، في بيان للخارجية، اليوم الأربعاء، إنه وبناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، تتابع سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تفاصيل حادثة غرق المركب في بحر ايجه وقبالة جزيرة باروس، وتقوم بمتابعة هذه القضية مع السلطات اليونانية المختصة، حيث تأكد وجود ٨ فلسطينيين بين المفقودين وجاري العمل على التحقق من مصيرهم.

وعبر السفير الديك عن امله في الوصول الى مزيد من المعلومات التفصيلية والدقيقة بشأن مصير الفلسطينيين الثمانية في الايام القليلة القادمة.

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